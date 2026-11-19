Haiti'de silahlı çetelerle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Haiti Ulusal Polisi (PNH), başkent Port-au-Prince'in güneyinde bulunan Martissant bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 34 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Polis tarafından yapılan açıklamada, operasyonun Grand Ravine çetesine yönelik gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, çetenin liderlerinden biri olarak bilinen ve 'Ti Lapli' lakabını kullanan Renel Destina'ya ait olduğu belirtilen bir sığınağın hedef alındığı ifade edildi.

OPERASYONDA ZIRHLI ARAÇLAR KULLANILDI

Haiti basınında yayımlanan görüntülerde, operasyon bölgesine üç zırhlı aracın girdiği görüldü. Ayrıca insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığı değerlendirilen bir binada meydana gelen patlama da kameralara yansıdı.

Haiti Ulusal Polisi, operasyonun Grand Ravine çetesine ağır darbe vurduğunu belirtirken, bölgede güvenlik güçlerinin faaliyetlerine ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla paylaşıldı.

ÇETE LİDERİ BM VE ABD'NİN YAPTIRIM LİSTESİNDE

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 'Ti Lapli' lakaplı Renel Destina, Haiti'de güvenlik ve istikrarı tehdit eden faaliyetleriyle bilinen Grand Ravine çetesinin elebaşı konumunda bulunuyor.

BM ve ABD'nin yaptırım listesinde yer alan Destina'nın, ülkedeki devlet kurumlarını hedef alan silahlı çetelerin oluşturduğu Viv Ansanm ittifakının önde gelen isimlerinden biri olduğu belirtiliyor.

MARTISSANT 2021'DEN BU YANA ÇETELERİN KONTROLÜNDE

Başkent Port-au-Prince ile Haiti'nin güneyini birbirine bağlayan ana kara yolu üzerinde bulunan Martissant bölgesi, 2021 yılından bu yana silahlı çetelerin kontrolünde bulunuyor.

Bölgenin stratejik konumu nedeniyle Martissant, ülkedeki güvenlik krizinin en önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Son operasyonun, bölgede etkili olan silahlı gruplara yönelik mücadelenin bir parçası olduğu değerlendiriliyor