Asgari ücretin yılda dört kez güncellenmesi ve insan onuruna yakışır ücret talep edildi. 2026’nın ilk üç ayında enflasyon TÜİK’e göre yüzde 10.04 olurken, yılbaşında asgari ücrete yapılan 5 bin 971 liralık zammın 2 bin 819 lirası nisan gelmeden eridi.

Asgari Ücretle Çalışanlar Derneği imzalarını Meclis’e sundu.

POLİS ENGELİ

Açlık sınırı 30 bin lirayı aştı, asgari ücret 28 bin lirada kaldı. 28 kuruluş, “Türkiye gıda enflasyonunda dünya üçüncüsü. 200 gram ekmek 17.5 lira, barınma krizi had safhada. Kaynak yok söylemi gerçek değil.Toplum yoksullukta eşitlendi” dedi.

Emekçiler, taleplerini Meclis’e sunacaktı ancak polis engeli ile karşılaştılar. Topluca Meclis’e gitmelerine izin verilmedi. Dernek üyeleri, ana cadde yerine arka sokaklardan bölünerek yürütüldü.