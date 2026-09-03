İkinci el otomobil pazarında fiyat-performans dengesiyle öne çıkan ancak hak ettiği ilgiyi görmeyen 10 araç modeli listelendi. Teknik ekipler, piyasada arka planda kalan bu araçların tercih edilmeme nedenlerini tek tek açıkladı. USTALARIN LİSTESİNDEKİ ARAÇLAR Toyota Avensis (2009–2018): 1.6 Valvematic (132 PS, Benzin) — Tasarımının klasik kalması ve sedan modellere ilginin azalması nedeniyle geride kaldı. Honda Accord (2008–2015): 2.0 i-VTEC (156 PS, Benzin) — Dizel seçeneğinin bulunmaması ve ikinci eldeki ucuz algısı nedeniyle tercih edilmedi. Mazda 6 (2012–2023): 2.0 Skyactiv-G (165 PS, Benzin) — Markanın satış ve servis ağının belirli bölgelerde sınırlı kalması yüzünden arka planda kaldı. Hyundai i40 (2011–2018): 1.7 CRDi (136 PS, Dizel) — Sade bulunan tasarımı ve görece düşük kalan marka algısı nedeniyle hak ettiği satışı yakalayamadı. Citroën C5 (2008–2017): 1.6 e-HDi (115 PS, Dizel) — "Fransız arabası" önyargısı ve yedek parça kaygıları yüzünden piyasa değerinin altında kaldı. Skoda Superb (2008–2015): 1.6 TDI (105 PS, Dizel) — Tasarımının fazla sade bulunması ve marka algısının düşüklüğü sebebiyle geride kaldı. Renault Latitude (2011–2015): 2.0 dCi (150 PS, Dizel) — Piyasada yeterince tanınmaması ve servis ağının yetersiz kalması nedeniyle ilgi görmedi. Subaru Legacy (2009–2015): 2.0D Boxer (150 PS, Dizel) — Yüksek yakıt tüketimi algısı ve yedek parça maliyetlerinin yüksekliği sebebiyle tercih edilmedi. Chevrolet Epica (2006–2012): 2.0 DOHC (143 PS, Benzin) — Zayıf marka imajı ve yedek parça tedarik endişeleri yüzünden alıcı bulamadı. Volvo S80 (2006–2014): 2.0 D3 (163 PS, Dizel) — Bakım maliyetlerinin yüksek bulunması nedeniyle hak ettiği değeri göremedi. SATIŞLARIN DÜŞMESİNE HANGİ FAKTÖRLER NEDEN OLDU? Araçların piyasa değerinin altında kalmasında yüksek bakım maliyetleri, parça tedarik kaygıları ve sınırlı servis ağı etkili oldu. Eski kasa modellerdeki sade tasarım anlayışı ile markalara yönelik kronik önyargıların da satış oranlarını doğrudan düşürdüğü tespit edildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.