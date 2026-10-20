Aziz İhsan Aktaş soruşturmasından ayrılan ve İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında Cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkındaki esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

Mütalaada, 4 Mayıs ve 7 Eylül 2024 tarihlerindeki iki ayrı "rüşvet" iddiasına ilişkin talepler mahkemeye sunuldu.

BAHÇETEPE İÇİN HEM CEZA HEM TAHLİYE TALEBİ

Cumhuriyet savcısı, dosyada yer alan beyanlar, HTS ve baz kayıtları ile diğer delilleri değerlendirerek Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin "rüşvet alma" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, Bahçetepe'nin tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak hükümle birlikte tahliyesini talep etti.

MAL VARLIĞI SUÇLAMALARINDA BERAAT TALEBİ

Bahçetepe hakkında "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarından ise yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat istendi.

Savcılık ayrıca Bahçetepe'nin eşi Gözde Bahçetepe ile kayınpederi Aziz Lal'in de "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan beraatlerini talep etti.

Bahçetepe yaklaşık 16,5 aydır tutuklu bulunuyordu.

AKTAŞ'A ADINI VERDİĞİ DAVADA O SUÇTAN CEZA VERİLMEMİŞTİ

Aktaş, 24 Ağustos 2026'da karara bağlanan ve 200 sanığın yargılandığı ana davada "rüşvet" suçlamalarından etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almamıştı.

Mahkeme, Aktaş'ın "örgüt kurma" suçundan beraatine, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan ise 2 yıl 8 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.