CHP’li belediyelere yönelik 5. dalga operasyonda 6 tutuklama kararı çıktı.
Tutuklananlar arasında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun yanı sıra Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe de yer alıyor.
GAZİOSMANPAŞA AKP'YE Mİ GEÇECEK?
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasının ardından ilçedeki siyasi dengeler değişti.
Belediye Meclisi'nde sayısal çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakı'nın yapılacak oylamada belediyeyi devralması bekleniyor.
Bahçetepe 31 Mart seçimlerinde AKP'li Hasan Tahsin Usta yüzde 40,11 oy alırken yüzde 40,44 oy alarak başkan seçilmişti.
İlçe belediye meclisinde ise durum AKP lehine sonuçlandı.
AKP ilçe meclisinde yüzde 40,86 oy ile birinci parti olurken, CHP yüzde 38,86 oy almıştı.
YRP yüzde 6,31 oy alırken DEM ise yüzde 3,94'te kalmıştı.
Bu sonuçlarla belediyenin meclis çoğunluğunu elinde tutan AKP'ye geçebileceği düşünülüyor.