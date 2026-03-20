Son genel ve yerel seçim sonuçlarını en yakın tahmin eden şirketlerden Sonar Araştırma'nın Başkanı Hakan Bayrakçı, son anketlere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Bayrakçı, seçmen davranışlarında değişim gözlemlediklerini ve muhalefet partilerinde oy oranlarının eksik çıkabileceğini dile getirdi.

Bayrakçı son dönemde "kararsız seçmen" oranlarının olağan seviyelerin üzerine çıktığını belirterek şunları kaydetti:

"Kimsenin anketine iyidir, kötüdür, yanlıştır, doğrudur diyecek halim yok. Mutlaka öyle bir sonuç elde etmişlerdir ve yayınlamışlardır.

Ben son anketimi Şubat ayında yaptırdım, 1 ay olmadı. Bizim sonuçlarda CHP, AK Parti’nin 3,5 puan önünde görünüyor. Bayramdan sonra yeni anket için sahaya çıkıyoruz. İran-İsrail savaşı nasıl bir etki yapmış, bir değişim olmuş mu hepsini göreceğiz. Açıkçası ben büyük bir değişim olduğunu zannetmiyorum ama görmeden söyleyemeyiz.

40 yıldır bu işi yapıyorum. Bizim belli yöntemlerimiz vardır. Her ankette kararsızlar çıkar. Fikrini söylemek istemeyen ya da gerçekten kararsız olan. Bunlar bazen yüzde 20 hatta 25’i bulur. Biz de bunu oy oranlarına göre partilere ekleriz.

Ama son anketlerimizde kararsızların oranı yüzde 30’un üzerinde. Yer yer yüzde 32, yüzde 34 oluyor. Şimdi bunu paylaştırıyoruz. Ben başka sorularla destekleniyor bile olsa bu kadar yüksek oranda bir kararsızı doğru paylaştırmanın zor olduğunu söylüyorum.

Ankete katılan seçmen yanıt vermeye çekiniyor. Gerçek fikrini söylemiyor. Ben bu yüzden muhalefetin en az 3-4 puanının anketlere yansımadığını düşünüyorum. Tecrübem bana bunu anlatıyor. Muhalefetin oyu en az 3 puan daha düşük görünüyor.

CHP mi, İYİ Parti mi, Yeniden Refah mı, Zafer mi, Anahtar mı bilemeyiz. Büyük pay elbette CHP’nindir mantık olarak ama genel olarak iktidar bloğu olduğundan daha yüksek görünüyor diye düşünüyorum."