CHP'den istifa ederek AKP'ye geçişlere dün yenileri eklendi; Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi AKP'ye katıldı. Son 'transfer'lerin ardından milletvekillerinin yanı sıra bir belediye başkanının daha AKP'ye katılabileceği yönünde iddialar gündeme geldi. CHP'den 5 Haziran'da istifa ettiğini açıklayan Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in de AKP'ye geçeceği öne sürüldü. Bilecen'in AKP'ye geçiş sürecinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlendirmesinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. ÖZLEM GÜRSES'TEN 'TRANSFER' ÇIKIŞI Söz konusu gelişmeyi değerlendiren Sözcü TV Hafta Sonu Ana Haber sunucusu Özlem Gürses şu ifadeleri kullandı: "Yani eğer hizmet almak istiyorsan, merkezi hükümette seçilen iktidar partisi ile aynı partiden olman lazım. O zaman şöyle mi olacak? Türkiye'deki 81 il, 1400 küsur ilçe belediyesinin tamamı... hepsi AKP'ye mi transfer olacak?" Bilecen, CHP'den istifa etmeden önce AKP İl Başkanlığı'nı ziyaret etmişti. SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI BAŞINI YAKMIŞTI Bilecen, istifa ettikten sonra görevini bağımsız olarak sürdüreceğini duyurmuştu. AKP'ye katılacağı yönündeki iddialara ilişkin ise "görüşmelere açığım" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Bilecen'in geçmişte sosyal medya hesabından Erdoğan ve AKP'ye yönelik paylaşımları ortaya çıkmıştı. Söz konusu paylaşımların ortaya çıkmasının ardından AKP ile yürütüldüğü söylenen görüşmelerin durdurulduğu öne sürülmüştü.

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