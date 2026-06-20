Milli Takım’dan Dünya Kupası’na erken veda… İlk maçta Avustralya’ya yenilen Türkiye ikinci maçta da Paraguay’a 1-0 yenildi ve turnuvaya erkenden veda etti. Kaptan Hakan Çalhanoğlu maç sonunda açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

“Kendimizle gurur duymamız gerekiyor çünkü nerelerden nerelere geldik. Turnuvadan elenmek tabii ki kolay değil, insan kabullenemiyor. Futbol bazen acımasız. Bundan da ders çıkarmalıyız. Bir şutla yine maçı kaybettik."

‘TÜM HALKIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM’

"Buralara kadar 24 yıl sonra biz getirdik. İki maçtır her şeyi denedik. Vuruyoruz olmuyor, direk, çarpıyor... Bir şutla maçı kazandılar. Tüm halkımızdan özür dilemek istiyorum takım adına. Genç takımız, daha önümüzde çok turnuva olacak. Gençlere sahip çıkalım, bu benim belki son Dünya Kupam olacak."