Fenerbahçe, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için temaslarını sıklaştırdı.

Sarı-lacivertliler, milli yıldız ile sözleşme şartlarında anlaşırken İtalyan devi ile pazarlıklarına devam ediyor.

DAHA UCUZA İMZA ATACAK

Teknik direktör Jose Mourinho'nun da onay verdiği Hakan Çalhanoğlu, çocukluk aşkı olarak nitelediği Galatasaray'dan istediği ücretin altında bir miktara Fenerbahçe'ye imza atmaya hazır.

Galatasaray'dan yıllık 10 milyon Euro istediği iddia edilen milli yıldız, Fenerbahçe'nin Inter ile bonservis konusunda anlaşması halinde yıllık 6 milyon Euro kazanacak. Sözleşmenin 3 yıllık olduğu ve milli yıldızın teklife evet dediği öğrenildi.

Hakan'ı ikna eden Fenerbahçe, 25 milyon bonservis geliri bekleyen Inter'e 20 milyon Euro'luk resmi teklif sunacak. Sarı lacivertliler, pazarlıklarla teklifi istediği seviyeye çekeceğine inanıyor.