UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Türkiye, RAMS Park’ta oynanan karşılaşmada Macaristan’ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından, A Milli Futbol Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

3-1’lik galibiyetin iyi olduğunu ancak işin henüz bitmediğini söyleyen Hakan Çalhanoğlu, “Çok önemli bir maçtı bizim için. Uzun zaman sonra İstanbul’da oynadığımız için çok mutluyuz. Bütün taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Gelip, bizi desteklediler biz de onlara bu galibiyeti hediye etmek istedik. Bunu başardık. 3-1 iyi bir skor ama daha bir şey bitmedi. Önümüzdeki maç çok önemli. 2 gün sonra bir daha oynayacağız. Şimdi çok iyi dinlenmemiz gerekiyor. 72 saat az bir süre dinlenmek için. Dediğim gibi önemli bir galibiyet” diye konuştu.

"ARDA’NIN BİZE GELİP, OYNAMASINI İSTERİM"

Milli takımın genç ismi Arda Güler’in isminin takımı Inter ile anılmasıyla ilgili düşünceleri sorulan kaptan Çalhanoğlu, “Arda çok önemli bir oyuncu ve çok sevdiğim bir kardeşim. Bunu herkes biliyor. Tabii ki bize (Inter) gelip oynamasını isterim. Sonuçta kaliteli oyuncuları herkes ister. Ama onun durumu orada nasıl bilmiyorum. O yüzden fazla karışmak istemiyorum. Sonuçta kendisi bilir. Ama tabii ki önerim daha fazla oynaması. Hak ediyor. İnşallah gelir ama doğru mu yanlış mı bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Takımda herkesin kardeş gibi olduğuna ve herkese yardım etmeye çalıştıklarına vurgu yapan Çalhanoğlu, “Takımın ağabeyi değil de kardeş gibiyiz. Her geleni kucaklamaya, sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bugün de yaptığımız gibi. Deniz’i tebrik ediyorum ilk maçına çıktı. Bize ilerleyen zamanlarda çok yardımcı olacak. Çok sevdiğim, kaliteli bir forvet. Aynı zamanda Oğuz Aydın müthiş bir maç oynadı. Ona ayrı bir parantez açmak istiyorum. Onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Onlar da bugün sahada gösterdiler. Ağabey değil de kardeş gibi davranmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ TABİİ Kİ DÜNYA KUPASI"

Hedeflerinin Dünya Kupası olduğunu ancak A Ligi’ne yükseldikten sonra buna odaklanacaklarını belirten Hakan Çalhanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hedefimiz tabii ki Dünya Kupası ama henüz oraya odaklanmadık. Kafamızın bir kenarında var. Şu anki maçlar bizim için daha önemli. A Ligi’ne çıkmak istiyoruz. Bunu başardıktan sonra Dünya Kupası’na odaklanacağız. Dediğim gibi daha zamanımız var. Şimdi hedef A Ligi’ne geçmek.”

Milli takımdaki kamplarda iyi vakit geçirdiklerini söyleyen Hakan Çalhanoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

“Kaptan olarak dayak yedik (gülerek). Biz kampta olduğumuz zaman güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz. Daha fazla yaptığımız şeyler var ama tabii ki maça bakarak dikkat ediyoruz. Çünkü capsler çıkıyor bunun da farkındayız. Biz daha çok zevk almaya çalışıyoruz. Sonuçta bizde insanız. Uzun zaman sonra bir araya geldiğimiz zaman mutlu olmaya çalışıyoruz.”