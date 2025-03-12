UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor… Son 16 turu rövanş maçında Inter, Hollanda'da 2-0 mağlup ettiği Feyenoord'u İtalya'da da 2-1 yendi ve Bayern Münih'in rakibi oldu. Inter, 8. dakikada Marcus Thuram ile öne geçti. Feyenoord, 42. dakikada Jakub Moder'in penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-1 ile gitti. Inter, 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle maçı 2-1 kazanmayı başardı.

HAKAN TARİHE GEÇTİ

Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihinde gol ve asistte 10 ve üzerinde katkıda bulunan ilk Türk futbolcu oldu.