A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi. Karşılaşma sonrası kaptan Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu. Milli futbolcunun açıklamaları şu şekilde:
“Maçı domine ettik. Galibiyeti hak eden bizdik. Adamlar ilk yarıda uzun topla golü buldu. Sadece kontra atak oynayacaklarını biliyorduk. Gereksiz goller yedik"
'DAHA HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ'
"Kimsenin beklemediği skor. 2 uzun topla 2-0 kaybettik. Değerlendiremedik. Sadece kontratak oynadılar. Gereksiz goller yedik. Önümüzde 2 maç var, daha hiçbir şey bitmedi."