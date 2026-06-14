A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi. Karşılaşma sonrası kaptan Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu. Milli futbolcunun açıklamaları şu şekilde: “Maçı domine ettik. Galibiyeti hak eden bizdik. Adamlar ilk yarıda uzun topla golü buldu. Sadece kontra atak oynayacaklarını biliyorduk. Gereksiz goller yedik" 'DAHA HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ' "Kimsenin beklemediği skor. 2 uzun topla 2-0 kaybettik. Değerlendiremedik. Sadece kontratak oynadılar. Gereksiz goller yedik. Önümüzde 2 maç var, daha hiçbir şey bitmedi."

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.