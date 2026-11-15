Milan'ın eski sportif direktörü Massimiliano Mirabelli, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için Juventus'a transfer çağrısı yaptı. Tuttosport'a konuşan Mirabelli, Juventus'un milli futbolcunun özelliklerine sahip bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Mirabelli, "Çalhanoğlu'nu hemen, bir saniye bile düşünmeden almalarını tavsiye ederdim. Hem Juventus hem de Çalhanoğlu için muhteşem bir transfer olur. Juventus'un tam da onun özelliklerine sahip bir futbolcuya ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

'KARİYERİMİN ŞÜPHESİZ EN GÜZEL VE EN BAŞARILI YATIRIMIYDI'

Çalhanoğlu'nun 2017 yılında Bayer Leverkusen'den Milan'a transfer sürecini de anlatan Mirabelli, "Çalhanoğlu transferi, kariyerimin şüphesiz en güzel ve en başarılı yatırımıydı. Bana göre bugün hala Avrupa'nın en komple orta saha oyuncusu. İnanılmaz, sıra dışı yeteneklere sahip" dedi.