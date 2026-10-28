Juventus ve İtalyan futbolunun önemli isimlerinden Antonio Cabrini, Hakan Çalhanoğlu için eski kulübüne transfer çağrısı yaptı. Tuttosport'a konuşan Cabrini, milli futbolcunun Inter ile sözleşmesini yenilememesi halinde Juventus'un bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Inter'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hakan'ın geleceği henüz netleşmedi. İtalyan kulübü, deneyimli orta sahanın sözleşmesini daha uygun bir maaşla yenilemek istiyor ancak taraflar arasında henüz anlaşma sağlanmadı. Milli futbolcunun adı daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.

'TAKIMIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİREBİLECEK BİR OYUNCU'

Juventus'un ara transfer döneminde ve gelecek yaz kadrosunu geliştirmesi gerektiğini söyleyen Cabrini, takviye yapılması gereken bölgelerle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“Orta saha için Hakan Çalhanoğlu'na yönelirdim. Inter ile sözleşmesini yenilemezse, Juve'nin çok ciddiye alması gereken bir fırsat olur. Takımın çehresini değiştirebilecek bir oyuncu.”