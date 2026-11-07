Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hakan Çalhanoğlu için beklemede olduğu öne sürüldü. İtalya'nın La Stampa gazetesinin haberine göre iki kulüp, milli futbolcunun Inter ile yeni sözleşmede anlaşamaması halinde transfer için tüm imkanlarını kullanmaya hazır.

Yaklaşık iki yıldır 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgilendiği belirtilen iki ezeli rakip, sözleşme görüşmelerini yakından takip ediyor. Anlaşma sağlanamazsa Hakan'ın sezon sonunda bonservis bedeli ödenmeden transfer edilebilecek olması, iki kulüp açısından fırsat olarak değerlendiriliyor. Ancak oyuncunun geleceğine ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

HAKAN'IN ÖNCELİĞİ INTER'DE KALMAK

Habere göre Hakan Çalhanoğlu'nun ilk tercihi kariyerini Inter'de sürdürmek. Taraflar arasındaki yeni sözleşme görüşmelerinde ise henüz anlaşmaya varılamadı.

Milli futbolcunun yıllık yaklaşık 6 milyon euro net maaşını korumak ve en az iki yıllık yeni sözleşme imzalamak istediği belirtildi. Hakan'ın, takım içindeki konumuna uygun şartlarla İtalya'da kalmayı hedeflediği aktarıldı.

Inter yönetiminin ise oyuncunun yaşı ve son dönemde yaşadığı fiziksel sorunlar nedeniyle acele etmediği ifade edildi. Hakan'ın son iki sezonda sakatlıklar nedeniyle sırasıyla 17 ve 15 karşılaşmada forma giyememesinin, kulübün değerlendirmesinde etkili olduğu kaydedildi.

JUVENTUS VE COMO DA TAKİPTE

La Stampa'nın haberinde, Juventus ile Cesc Fabregas yönetimindeki Como'nun da milli futbolcunun sözleşme sürecini izlediği belirtildi. Inter ile görüşmelerin sonuçsuz kalması halinde iki İtalyan kulübünün de transfer yarışına katılabileceği ifade edildi.

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla tüm kulvarlarda 12 karşılaşmada görev aldı. Toplam 647 dakika sahada kalan milli futbolcu, 3 gol kaydetti.

Piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Hakan'ın mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor.