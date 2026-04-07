İtalya’da Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, geleceğiyle ilgili önemli bir yol ayrımında. A Milli Takımımız ile FIFA 2026 Dünya Kupası’na gidecek olan Çalhanoğlu’nun Inter’le olan sözleşmesi Haziran 2027’de bitecek.

Adı Galatasaray’la ile de anılan 32 yaşındaki futbolcu, Inter’le yeni bir sözleşme yapmaya hazır. İtalyan basınından La Repubblica'daki habere göre Çalhanoğlu, kulübüyle yola devam etmek istiyor. Haberde, Hakan Çalhanoğlu'na Türkiye ve Arabistan'dan teklifler olduğu belirtildi.

Yazın oynanacak FIFA Dünya Kupası öncesi imzayı atmak isteyen Hakan için son kararın ise teknik direktör Chivu ve Inter yönetiminde olduğu ifade edildi.

Bu sezon Inter’le 27 maça çıkan Hakan, 10 gol atarken, 5 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Milli Takımımızın Dünya Kupası finallerinde en büyük kozlarından biri olacak olan Hakan’ın geleceğini Vincenzo Montella da yakından takip ediyor.