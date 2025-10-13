Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4’üncü maçında Kocaeli Stadyumu’nda, Gürcistan’ı konuk edecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Kerem Aktürkoğlu basın toplantısının ardından diğer futbolcular ile yeşil zemine çıktı. Türkiye’nin Bulgaristan’ı 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada 100’üncü kez milli formayı giyerek ‘dalya’ diyen takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu için orta sahada pasta kesildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, pasta dilimini eliyle Çalhanoğlu’na ikram etti.