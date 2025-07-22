Fenerbahçe'nin transfere ihtiyacı var. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig yaklaştı. Zaman kalmadı. Özellikle orta sahaya transfer yapılması gerekiyor. Hakan Çalhanoğlu bu açıdan önemli.

Ancak ortaya çıkan mali boyut, sarı-lacivertli kulüpte tartışmaları da beraberinde getirdi. Hakan, İtalya’da yılda 7 milyon Euro kazanıyor. Kanarya'ya 3 yıllık imza atacak ve F.Bahçe’den 10 milyon Euro’nun üstünde bir ücret talep ediyor. 31 yaşındaki futbolcunun maliyeti en az 60 milyon Euro olacak. Bu rakama menajer ücretleri, performans bonusları gibi faktörler de eklendiğinde ciddi bir maliyet çıkacak. Bu da bazı yöneticileri temkinli olmaya itiyor.

INTER İŞİ YOKUŞA SÜRÜYOR

Sarı-lacivertli yönetimden bir kesim, “Bu kadar para verilmez” diyerek 31 yaşındaki oyuncunun transferine soğuk bakıyor. Hakan’ın Fenerli olması için birçok denklem çözülmeli. Özellikle Hakan’ın bir yıl daha kalmasını isteyen Inter’in transferi yokuşa sürmesi önemli bir engel.

Öte yandan Inter Başkanı Giuseppe Marotta, F.Bahçe’den teklif almadıklarını açıkladı:

“Hakan için ortada bir durum yokken, sanki varmış gibi bir mesele haline gelmesini istemiyorum. Türkiye’den geldiği söylenen hayali taleplerle karşı karşıyayız! Ancak bize hiçbiri ulaşmıyor. Hakan’ı çarşamba bekliyoruz. Onunla sürekli konuşuyoruz, ayrılma isteğini dile getirmedi.”