İtalya'da Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu sürpriz bir karara imza atmak üzere. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre, Inter, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hakan Çalhanoğlu ile ocak ayına kadar yeni sözleşme için anlaşmaya varmayı planlıyor. MEVCUT MAAŞINDAN DAHA DÜŞÜK RAKAM İtalyan ekibi, Hakan ile mevcut maaşından (6.5M€) daha düşük bir rakama anlaşmak istiyor. Anlaşmanın kısa süre içerisinde tamamlanması beklenirken Hakan Çalhanoğlu da sakatlığını atlatarak yeniden formasına kavuştu. Inter formasıyla bu sezon 8 resmi maçta sahne alan Çalhanoğlu, 3 gol kaydetti.

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