Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu’nun ismi sıklıkla anılıyordu… İtalyan basını görüşmelerin tıkandığını aktarırken milli oyuncunun kariyerine Inter’de devam edeceğini yazdı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçen hafta Inter Sprotif Direktörü Piero Ausilio ile görüştü ancak Galatasaray, transferde önceliği Osimhen'e verdi. Bu nedenle Hakan için kararlı bir adım atılmadı ve görüşmeler ilerlemedi.

SALI GÜNÜ KAMPA KATILACAK

İtalyan basınındaki haberde Lautaro Martinez ve Hakan arasında yaşanan gerilimin sona erdiği ve ikili arasındaki sorunun giderildiği belirtildi. Sakatlığı nedeniyle Kulüpler Dünya Kupası'nda yer almayan Hakan Çalhanoğlu'nun, salı günü Inter ile sezon öncesi çalışmalarına başlaması bekleniyor.