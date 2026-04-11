İtalya Serie A ekiplerinden Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalyan kulübündeki geleceğiyle ilgili konuştu. Galatasaray’ın yakından takip ettiği yıldız futbolcu, İtalyan basınından La Repubblica gazetesine konuştu.

"Bir futbolcu olarak hayalin nedir?" sorusunu da yanıt veren Hakan Çalhanoğlu, "Inter'le önemli kupalar kazanmak. İki Şampiyonlar Ligi finalini kaybettikten sonra hedefim bu. Bu arada, Türkiye ile Dünya Kupası var." dedi. Bu sözler Galatasaray'a transferini bekleyen sarı-kırmızılı taraftarları üzdü.

KARŞILIĞINI VERMEYE ÇALIŞIYORUM

Inter taraftarlarıyla kurduğu bağdan da söz eden milli yıldız, "Söylenen tezahüratlar beni çok motive ediyor. Bir yabancı olarak böyle bir sevgi görmek harika. Sahada bunun karşılığını vermeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

DÜNYA KUPASI SÖZLERİ

"Sizin gibi Almanya'da doğan ancak Alman milli takımını seçen Türk futbolcularla hiç konuştunuz mu?" sorusunu yanıtlayan Hakan Çalhanoğlu, "Elbette. Alman milli takımında Türk asıllı oyuncu olmayacak." diye konuştu. Dünya Kupası'na katılma konusunda da konuşan tecrübeli oyuncu "Kalbimin sesini dinleyerek doğru seçimi yaptığımı düşünüyorum. 24 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası'na hazırlanıyoruz. Bunu kaptan olarak yaşamak muazzam bir duygu." dedi.