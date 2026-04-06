Serie A'nın 31. haftasında lider Inter, Roma'yı konuk etti. Guiseppe Meazza'da oynanan maçı ev sahibi takım 5-2 kazandı. Inter'in gollerini 1 ve 52'de Martinez, 45+2'de Hakan Çalhanoğlu, 55'te Thuram ve 63'te Barella attı. Roma'da Mancini 40, Pellegrini 70'te ağları havalandırdı.

HAKAN'DAN MÜTHİŞ GOL

Karşılaşmanın golü ise milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu’ndan geldi. Maça ilk 11'de başlayan A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu yaklaşık 25 metreden harika bir gol atarak takımını 2-1 öne geçirdi. Bu sonuçla Inter puanını 72 yaptı. Roma ise 54 puanda kaldı.

Hakan Çalhanoğlu 66. dakikada oyundan alınırken ayakta alkışlanarak kenara geldi.