FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Fluminense'ye mağlup olan Inter, turnuvaya erken veda etti.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Arjantinli yıldız futbolcu Lautaro Martínez, son günlerde adı Galatasaray ile anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na eleştiride bulundu. Martinez takım arkadaşını hedef alarak, "Ben kaptanım ve mesajım çok açık. Kulüpte kalmak istemeyenlere elveda. Kalmak istemeyenler hemen şimdi ayrılmalı" ifadelerini kullandı.
Milli oyuncumuza gösterilen tepkiye başkan da katılınca kriz büyüdü.
Hakan Çalhanoğlu eşinin yaptığı paylaşımın ardından sosyal medya hesabından kendisi de bir açıklama yayınladı. Tecrübeli oyuncu paylaşımında 'Bu kulübe asla ihanet etmedim' ifadelerini kullandı.