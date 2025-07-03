Inter'de yaşadığı kriz sonrası Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Hakan Çalhanoğlu, sosyal medyaya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Çalhanoğlu'nun bu paylaşımı, transfer iddialarını güçlendirirken, taraftarlar arasında da heyecan yarattı.
Serie A devi Inter'de başkan ve Lautaro Martinez ile gerginlik yaşayan Hakan Çalhanoğlu'ndan sürpriz bir hamle geldi.
'YOLCU' ŞARKISIYLA PAYLAŞIM YAPTI
Hakan Çalhanoğlu, eşi Sinem Çalhanoğlu'nun çocuklarıyla birlikte paylaştığı sessiz fotoğrafı kendi sosyal medya hesabında alıntıladı. Yıldız ismin bu paylaşıma "Yolcu" şarkısını eklemesi sosyal medyada gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, transferin her an bitebileceğini dile getirirken, taraftarlar arasında büyük heyecan yaşandı.
Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 47 maça çıkan 31 yaşındaki yıldız isim, bu maçlarda 11 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.