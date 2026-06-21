A Milli Futbol Takımımızın, 2026 Dünya Kupası'nda iki maçta da mağlup olarak elenmesinin ardından en çok eleştirilen isimlerden biri de kaptan Hakan Çalhanoğlu oldu. Eşi Sinem Çalhanoğlu ise sosyal medyadan eleştirilere adeta ateş püskürdü, "Bu takım da, kaptanı da son düdüğe kadar savaştı ama bu futbol, olmayınca olmuyor. Kazanırken sahiplenip, kaybedince suçlu aramak kolaydır. Kaptan aynı kaptan, değişen sizin bakış açınız" diye yazdı.

"DEĞİŞEN SİZİN BAKIŞ AÇINIZ"

Sinem Çalhanoğlu'nun sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Dünya Kupası'na gelirken de kaptanımız oydu, bugün elenirken de. Bugün hedef gösterdiğiniz kaptan, dün gurur duyduğunuz kaptanın aynısı. Bugün eleştirdiğiniz takım da, hedef gösterdiğiniz kaptan da sizi Dünya Kupası'na getirenlerle aynı insanlar.

Değişen ne kaptanın mücadelesi ne de bu takımın karakteri. Değişen sadece sizin bakış açınız.

Dün alkışladığınızı bugün suçlamak, futbolu değil sonucu sevdiğinizi gösterir. Bu takım da kaptanı da son düdüğe kadar savaştı ama bu futbol, olmayınca olmuyor. Kazanırken sahiplenip, kaybedince suçlu aramak kolaydır."