Inter ve A Milli Takım’ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Formula 1 heyecanını eşi Sinem Çalhanoğlu ile birlikte yaşadı. Monza Pisti’nde düzenlenen İtalya Grand Prix’sini tribünden takip eden milli futbolcu, bu kez futbol sahasındaki performansıyla değil seçtiği kombinle öne çıktı.

MONZA’DA EŞİYLE YARIŞ HEYECANI

2017 yılında Sinem Çalhanoğlu ile evlenen Hakan Çalhanoğlu, İtalya Grand Prix’sini eşiyle birlikte takip etti. Futbolcu, etkinlik sırasında çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

BEYAZ TİŞÖRT, BOL ŞORT VE LOAFER

Çalhanoğlu’nun Formula 1 etkinliği için tercih ettiği kombin dikkatlerden kaçmadı. Milli futbolcu düz beyaz tişörtünü diz altına kadar uzanan bol siyah şortla tamamladı.

Uzun beyaz çorap ve siyah loafer tercih eden Çalhanoğlu’nun sade ancak dikkat çekici tarzı sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

ÜÇ ÇOCUK BABASI

Hakan Çalhanoğlu ile Sinem Çalhanoğlu, 2017 yılında evlenmişti. Çiftin Liya, Ayaz ve Asil Can adında üç çocuğu bulunuyor.