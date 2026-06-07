Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi transfer gündemi adeta alev aldı. Birçok yıldız ismin adı Sarı-Lacivertliler ile anılırken, bazıları için somut adımlar atıldığı açık şekilde duyuruldu.

Adı Hakan Safi'nin transfer listesinde anılan Hakan Çalhanoğlu'nun menajerinden ise son günde oldukça önemli bir açıklama geldi.

"ANLAŞMA SAĞLADIK"

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Çalhanoğlu'nun menajeri, şunları söyledi:

"Son birkaç gündür Hakan Safi ile görüşmeler yapmakla kalmadım, aynı zamanda kendisiyle şahsen de görüştüm. Uzun zamandır arkadaşız ve konuşmalarımız büyük bir güvene dayanıyordu. Doğal olarak birçok konuyu ve birkaç oyuncuyu, özellikle de birini ele aldık. Hakan Safi bu hafta sonu yapılacak seçimleri kazanırsa, en önemli oyuncum konusunda temel bir anlaşmaya varmış durumdayız."

SORULARA "İYİ AKŞAMLAR" DEMEKLE YETİNDİ

Ay-Yıldızlı forma ile 2026 Dünya Kupası'nda boy gösterecek 32 yaşındaki yıldızın, Hakan Safi'nin Fenerbahçe Başkanı seçilmesi halinde Sarı-Lacivertliler ile 3+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, dün gece oynanan ve Milli Takımımızın, Venezuela'yı 2-1 mağlup ettiği hazırlık maçının ardından transfer sorularına yalnızca "İyi akşamlar" demekle yetindi.

Transfermarkt'a göre 16 milyon euro piyasa değerine sahip olan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 30 maçta 12 gol ve 7 asistlik skor katkısı sağladı.