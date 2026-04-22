İtalya Kupası Yarı Final maçında Inter ile Como karşı karşıya geldi… Maça iyi başlayan Como Martin Baturina’nın golüyle öne geçti. İlk yarı 1-0 sona ererken ikinci yarının hemen başında Lucas Da Cunha farkı ikiye yükseltti. HAKAN İPLERİ ELİNE ALDI Inter sahasında şoku yaşarken Hakan Çalhanoğlu ipleri eline aldı. Çalhanoğlu 70. dakikada ceza sahası dışından attığı klas golle farkı bire indirdi. Milli yıldız 86. Dakikada bir kez daha sahneye çıktı, attığı kafa golüyle durumu eşitledi ve maç uzatmalara gitti. Maç uzatmaya gidiyor derken son sözü Petar Susic söyledi. Hakan Çalhanoğlu'nun pasında topla buluşan Susic 89. dakikada ceza sahası dışından gönderdiği sert şutla ağları buldu ve Inter’i 3-2 öne geçirdi. Inter finalde Atalanta ile Lazio'nun galibiyle karşılaşacak.

