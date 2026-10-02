İtalya Serie A'da mücadele eden Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini yenilemek için harekete geçti.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibi, sözleşmesi bitecek oyunculara teklif yapma konusunda bir öncelik belirledi. Bu isimlerden biri de 32 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu oldu.

Inter, milli futbolcuya kısa süre içinde resmi bir yeni sözleşme teklifi sunmayı planlıyor.

YENİ SÖZLEŞMEDE DAHA DÜŞÜK TEKLİF

Hakan Çalhanoğlu, mevcut sözleşmesi kapsamında Inter'den yıllık 6,5 milyon euro kazanıyor. İtalyan ekibinin, yeni sözleşmede yıldız orta saha oyuncusuna daha düşük bir teklif yapacağı, ancak bonuslarla birlikte Hakan'ın mevcut sözleşmesindeki rakamı kazanabileceği ifade edildi.

INTER'DEKİ PERFORMANSI

2021 yılından bu yana Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibinde 216 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 52 gol ve 39 asistlik performans sergileyen milli futbolcu, takımına önemli skor katkısı sağladı.