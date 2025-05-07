Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-3'ün rövanşında Barcelona'yı konuk eden İnter, normal süresi 3-3 tamamlanan mücadelede uzatma devreleri sonunda rakibini 4-3 yenerek adını finale yazdırdı.

Inter'in maçtaki ikinci golünü milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu penaltıdan kaydetti. İtalyan basınında, Çalhanoğlu'nun karşılaşma genelindeki performansı eleştirilse de penaltı vuruşundaki soğukkanlılığı takdir edildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU! HARİKA BİR VURUŞLA FARKI 2’YE ÇIKARDI! pic.twitter.com/Xl51Ds2rgj — TRT Spor (@trtspor) May 6, 2025

Birden fazla kez Şampiyonlar Ligi finali oynayacak olan tarihteki tek Türk futbolcu olmayı başaran Hakan Çalhanoğlu, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi yarı finalinde gol atan 3. Türk futbolcu oldu. ( Cüneyt Tanman, Arda Turan, Hakan Çalhanoğlu)

İşte İtalyan basınında Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yapılan yorumlar:

Tuttomercatoweb: "Kariyerinde attığı 49. penaltı, Şampiyonlar Ligi'nde attığı altı penaltıdan altısı: Hatasızlığın tanımı."

Sport Mediaset: "İlk yarıda De Jong'a müdahale ve baskı konusunda çok çalışıldı, kendi yönünü kurması için daha az zaman ve fırsat vardı. Ceza sahasının ortasından sol ayağıyla gol atmaya yaklaşan ve ardından penaltıdan farkı ikiye çıkaran oyuncu, skor 2-2 iken üç çeyrekte topu kaybetti ve Yamal'a penaltı verilmesine sebep oldu."

Corriere della Sera: "Pas çizgilerini bulmakta hep zorlanıyor ve sonra savunmayı düşünüyor. Mükemmel penaltı için kılavuzu eline aldı ve en iyi sayfalardan birini çevirdi"

FC Inter News: "İlk maçta olduğu gibi bu maçta da Barcelona'nın yoğun baskısı altında kaldı, nefes alma alanı ve görüş alanı kısıtlandı. Bu nedenle topu kaptırmamak için hemen geriye doğru veya yatay oynamayı tercih etti. Penaltı noktasından Antarktika soğukkanlılığıyla golü buldu."

Eurosport İtalya: "Penaltı atarken soğukkanlıydı: Şampiyonlar Ligi yarı finalinde normalden daha değerli bir şey. Ancak oyundan çıkana kadar çok fazla hata da yaptı."