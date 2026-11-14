Fenerbahçe'nin, Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu için 10 milyon euroluk teklif yapacağı iddia edildi. A Milli Takım kaptanının da sarı-lacivertli takımda oynamaya sıcak baktığı öne sürüldü.

Sabah'ın haberine göre, Inter'in sözleşme uzatma teklifine yanaşmayan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu İtalyan ekibinden ayrılmak istiyor. Çalhanoğlu'nun mevcut sözleşmesi 2027 yazında sona erecek.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN OLUMLU YANIT

Daha önce de adı Fenerbahçe ile anılan milli futbolcu için bu kez somut adımlar atılmasının beklendiği aktarıldı. Çalhanoğlu'nun sarı-lacivertlilerin ilgisine olumlu yanıt verdiği belirtildi.

Haberde, deneyimli futbolcunun Juventus'tan da teklif aldığı ancak bu teklifi reddettiği ileri sürüldü.