Beşiktaş’ta 4 Ekim Pazar günü yapılacak seçime tek aday olarak girecek Başkan Serdal Adalı, liste çalışmalarını sürdürüyor. İkinci Başkan Hakan Daltaban yeni yönetimde yer almayacak. Bu karar tebliğ edilirken Daltaban’a Futbol Komitesi ve Sportif AŞ’de göreve devam etmesi yönünde teklif yapıldı.

Ancak Daltaban reddetti. Adalı, daha güçlü bir yönetim kurmak için listeden isimleri eliyor. Adalı, daha güçlü yönetim, sıcak para ve mali açıdan kulübü rahatlatacak isimlerle yoluna devam edecek. Adalı’nın listesinde Leman Özgür Rodoplu ve Aslan Küçükemre isimleri netleşti.