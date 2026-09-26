Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81’inci Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında New York’ta düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin Irak’taki askeri varlığına ilişkin konuştu.

Irak’ın ülkedeki silahlı grupların silahsızlandırılmasını hedefleyen bir politika ortaya koyduğunu belirten Fidan, özellikle Sincar’daki silahlı unsurların silahlarını Irak devletine teslim etmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Fidan, Başika Üssü’nün geçmişte Irak’ın daveti üzerine terörle mücadele amacıyla oluşturulduğunu hatırlatarak, Irak’ın yol haritasının uygulanmasına paralel olarak Türkiye’nin de buradaki askeri varlığına ilişkin adımlar atacağını söyledi.

“Irak’ın ortaya koyduğu terörü ve silahlı grupları sona erdirmeyle ilişkili yol haritası hayata geçtikçe Türkiye de oradaki varlığını kademeli olarak azaltma ve sonlandırmaya yönelik bir tasarruf içinde olacak.”

Fidan’ın açıklaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi’nin New York’taki görüşmesinin ardından Başika ve Sincar başlıklarının yeniden gündeme geldiği dönemde geldi. Ali ez-Zeydi, Mayıs 2026’da Irak başbakanlığı görevini devralmıştı.

SİNVAR'DAKİ GELİŞMELER MASADA

Fidan, Erdoğan ile Irak Başbakanı Zeydi arasında gerçekleşen görüşmede Sincar’daki güvenlik durumunun da ele alındığını belirtti.

Irak yönetiminin ülke genelindeki silahlı grupların silahsızlandırılmasını hedeflediğini kaydeden Fidan, Sincar’daki gelişmelerin bu süreç açısından önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Irak arasında 23 Eylül’de New York’ta yapılan görüşmelerin ardından güvenlik alanında Sincar ve Başika başlıklarının öne çıktığı bildirildi.

HÜRMÜZ İÇİN İRAN'IN ÖNERİSİ HENÜZ SONUÇ VERMEDİ

Fidan’ın gündemindeki bir diğer başlık ise Hürmüz Boğazı oldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı görüşmede, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına ilişkin İran’ın sunduğu paketin ele alındığını belirten Fidan, tarafların önerileri üzerinde diplomatik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İran’ın şartlarını Erakçi’den dinlediğini aktaran Fidan, ABD’nin ilk tepkilerine ilişkin de değerlendirmeler aldığını belirterek, sürecin devam etmesinin olumlu olduğunu ancak şu ana kadar somut bir sonuç ortaya çıkmamasının olumsuz olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin çatışmaların yeniden başlamaması ve sorunların diplomatik yollarla çözülmesi için temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Dışişleri Bakanlığı da Fidan’ın BM Genel Kurulu haftasında çok sayıda ikili ve çok taraflı görüşmeye katıldığını açıkladı.

MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI İÇİN GENEL SEKRETER HEDEFİ

Fidan, toplantıda Mekke Savunma İttifakı’nın kurumsallaşma çalışmalarına da değindi. Genel sekreterin belirlenmesine ilişkin sürecin iki hafta içinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Fidan, Pakistan tarafından bir aday önerildiğini ve bu ismin üye ülkeler tarafından kabul edilmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Toplantılarda Suudi Arabistan’a yönelik güvenlik tehditleri ile Yemen’deki Husilerden kaynaklanan gelişmelerin de ele alındığını aktaran Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının New York’ta savunma anlaşması kapsamında bir araya geldiğini belirtti.

BM Genel Kurulu haftasındaki temaslarını da değerlendiren Fidan, 40’tan fazla ikili görüşme ve çok taraflı toplantıya katıldığını söyledi.

Filistin meselesinin görüşmelerin ana gündemlerinden biri olduğunu belirten Fidan, Türkiye’nin Gazze ve Batı Şeria’daki gelişmeleri çeşitli temaslarda gündeme getirdiğini ifade etti.

Fidan, New York temaslarına ilişkin değerlendirmesini, Türkiye’nin çatışmalara karşı diplomasi ve diyaloğu, bölgesel krizlere karşı ise işbirliğini savunduğunu belirterek tamamladı.