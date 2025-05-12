Dışişleri Bakanı Hakan Fidan terör örgütü PKK'nın kendini feshetme kararına ilişkin olarak açıklama yaptı. Fidan, "PKK'nın almış olduğu karar oldukça önemli ve tarihi." dedi. Fidan, "Özellikle kalıcı barış ve istikrarın bölgemizde hakim olması açısından bu kararı oldukça önemli görüyorum. Bu kararın alınmasından sonra atılacak pratik adımlar var onları da yakından takip edeceğiz." diye konuştu.

Fidan, Türkiye'de son 20 yıldır geliştirdiğimiz demokrasi, özgürlük ve refah alanının daha da genişlemesi, Türkiye'den taşıp bölgemizdeki diğer devletleri, halkları olumlu şekilde etkilemesi en büyük dileğimiz. Ben bu kararın samimi bir şekilde uygulanması halinde geleceğimiz için, vatandaşlarımız için çok hayırlı bir karar olacağını düşünüyorum. Bu konuda sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısı olmuştu, Cumhurbaşkanımızın çok güçlü bir iradesi olmuştu. Örgütün bu konuda olumlu cevabı var, DEM'in ortaya koyduğu çalışma var. Bu tarihi sorumlulukta biz bu ülkenin evlatları olarak kendi sorunumuzu kendi hikmetimizle, aklımızla, irademizle çözebileceğimizi gösteriyoruz. İnşallah devamı gelecektir. Pratikte yapılması gereken çok şey var, çok fazla detaylı konu var. Bugün bu olumlu havanın üstüne daha başka bir şey söylemek istemiyorum. Bugün Kabine var, eminim bu konu gündeme gelecektir. Cumhurbaşkanımız da bu konuyla ilgili nihai değerlendirmelerini paylaşacaktır." ifadesini kullandı.