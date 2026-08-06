Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı olarak düzenlenen kritik temasın ardından toplantıya ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Görüşmenin tamamlanmasıyla birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile birlikte kamera karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de yaşanan devrimden bu yana temasların kesintisiz sürdüğünü vurguladı.

Fidan "Türkiye ile Suriye'nin refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değildir" diye konuştu.

İki ülke arasında kurulan mekanizmaların işlerliği adına sürekli diyalog halinde olunduğunu belirten Fidan, bu tablonun bölge açısından son derece olumlu bir etki yarattığını ifade etti.

SURİYE İLE İŞ BİRLİĞİ

Şam ve Hama'daki huzur ortamının Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta da hissedildiğini kaydeden Fidan, Suriye'deki entegrasyon sürecinin Türkiye açısından kritik bir noktada durduğunu dile getirdi.

Bölgesel altyapı ve eğitim alanındaki somut adımlara dikkat çeken Fidan; Türkiye-Ürdün-Suriye karayolunun bölge için büyük önem taşıdığını ve bu konudaki çalışmalara başlandığını açıkladı.

Şam'da Türk okulu açılmasına ilişkin izin süreçlerinin tamamlandığını aktaran Bakan Fidan, Türkiye-Suriye ortak üniversitesinin kurulması yönündeki çalışmaların da hızlandığını bildirdi.

Fidan ayrıca, Suriye'nin sağlık altyapısını yeniden inşa etmek amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

GAZZE, GAZZELİLERİNDİR

Açıklamalarında Filistin ve Gazze'deki gelişmelere de geniş yer ayıran Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından barış planının ikinci aşama yol haritasında mutabakat sağlandığının duyurulduğunu hatırlattı.

İsrail'in buna rağmen saldırılarını sürdürmesinin Netanyahu'nun barış istemediğini bir kez daha gösterdiğini belirten Fidan, İsrail hükümetinin barış çabalarını sabote etmeyi ve Filistinlileri Gazze'den koparmayı hedeflediğini ifade etti.

İsrail'in ana hedefinin Gazze'yi Filistinlilerin olmadığı bir yer haline getirmek olduğunu ancak Netanyahu'nun bu politikasında başarılı olamayacağını vurguladı.

Gazzelilerin Gazze'de yaşamaya devam edeceğini belirten Fidan, işgalci İsraillilerin karşısında anayurtlarına sahip çıkan cesur Filistinlilerin ve gerçekleri giderek daha iyi anlayan uluslararası toplumun yer aldığını söyledi.

Gelinen noktada Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, barış planının ikinci aşamasına geçilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması dışında bir seçenek bulunmadığına dikkat çeken Fidan, Netanyahu'nun Batı Şeria ile Kudüs'te de terör eylemlerini yoğunlaştırdığının gözlemlendiğini sözlerine ekledi.