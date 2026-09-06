2010 yılından 2023 yılına kadar Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başında yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'sır küpü' olarak anılan Hakan Fidan, görev süreci boyunca hakkında çok az şey bilinmesi ve 'sessiz' görüntüsü ile gündeme gelmişti.



2023 yılında Dışişleri Bakanlığı'na atanan ve daha göz önünde bir pozisyona getirilen Fidan'ın Ankara sokaklarında çekilen görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.





KALDIRIMDA YÜRÜDÜ, TESLA'YA YAKALANDI



Bir sosyal medya kullanıcısı, otomobilinde dondurma yediği sırada yanından Hakan Fidan ve korumalarının geçtiğini fark etmesi üzerine, aracının kaydettiği o görüntüleri sosyal medyada paylaştı.



Olayı mizahi bir dil ile anlatan kullanıcı, yaptığı paylaşımda "Az önce arabada dondurma yerken yürüyerek yanımdan Hakan Fidan geçti. Neymiş Cihangir'de Teoman denk geliyormuş... Ankara'nın tırnağı olamazsınız!" ifadelerini kullandı.

HER YERİ KAMERALARDAN OLUŞUYOR



ABD'li milyarder Elon Musk'ın yönetiminde olan Tesla, ürettiği elektrikli otomobillerin donanımsal ayrıcalıkları ile tanınıyor. Türkiye'de de oldukça popüler hale gelen araçlar, yol yardımı ve güvenlik gibi faktörler nedeniyle dış yüzeylerinde çok sayıda kamera bulundurmakta.



Kameralar 24 saat kayıp yapabilme özelliğine sahip olduğu gibi, park halindeki aracın bir tehdit olduğunu düşünmesi halinde araca zarar veren kişiyi fotoğraflama özelliği de bulunmakta.