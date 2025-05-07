UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Inter, sahasında Barcelona'yı konuk etti. 3-3 biten ilk maçın rövanşında Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmada da normal süre 3-3 berabere bitti. Uzatmalarda Barcelona'yı 4-3 mağlup eden Inter, Şampiyonlar Ligi'nde 2024-25 sezonunun ilk finalisti olmayı başardı.

İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Inter, ikinci yarıda Barcelona'nın yoğun baskısına karşılık veremeyince son dakikalarda yediği golle yenik duruma düştü. Ancak pes etmeyen İtalyan ekibi, uzatma dakikalarında bulduğu golle beraberliği yakaladı. Uzatmalara giden maçta bir gol daha bulan Inter, kalesini de iyi savununca mücadeleden galip ayrılmayı başardı.

Maça ilk 11'de başlayan ve penaltıdan bir gol kaydeden milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 79 dakika sahada kaldı. Hakan Çalhanoğlu, 79. dakikada yerini Piotr Zielinski'ye bıraktı.

INTER MARTINEZ İLE ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmaya sıkı savunma ve hızlı hücum taktiği ile başlayan Inter, Barcelona'ya net fırsat vermezken, kontra ataklarla da etkili oldu. Barcelona'nın çıkarken kaptırdığı top sonrası Henrikh Mkhitaryan, hiç bekletmeden savunma arkasına koşu yapan Denzel Dumfries'i gördü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Denzel Dumfries, topu yanında hareketlenen boş durumdaki Lautaro Martinez'e bıraktı. Lautaro Martinez, yaptığı vuruşla Inter'i öne geçirdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU FARKI İKİYE ÇIKARDI

Inter'in geliştirdiği bir başka hızlı atakta savunma arkasına sarkan Lautaro Martinez, topla birlikte ceza sahasına yöneldi. Arjantinli yıldız, ceza sahasında girer girmez Pau Cubarsi'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Szymon Marciniak oyunu devam ettirirken, Video Yardımcı Hakem'den (VAR) uyarı geldi. Bunun üzerine pozisyonu yeniden izleyen Szymon Marciniak, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek farkı ikiye çıkardı.

İlk yarı 2-0 Inter'in üstünlüğü ile sona erdi.

ALTI DAKİKADA İKİ GOL

İkinci yarıya hızlı başlayan Barcelona, 54. dakikada farkı bire indirdi. Gol için rakip kalede baskısını arttıran Barcelona'da Eric Garcia, ağları havalandırdı. Gerard Martin'in sağ kanattan yaptığı ortada bomboş durumdaki Eric Garcia, gelişine yaptığı şık plase vuruşla topu ağlara gönderdi.

Bu golden altı dakika sonra Barcelona, beraberliği yakaladı. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Gerard Martin, yaptığı müthiş ortayla savunma arkasına sarkan Dani Olmo'yu gördü. Dani Olmo, uçarak yaptığı kafa vuruşu ile 60. dakikada Barcelona'ya beraberliği getirdi.

RAFINHA ÖNE GEÇİRDİ, ACERBI UZATMAYA TAŞIDI

Karşılaşmada 87. dakikada oynanırken sahneye çıkan Raphinha, Barcelona'yı bir kez daha öne geçirdi. Ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Raphinha, yaptığı sert vuruşla Barcelona'yı öne geçirdi.

Barcelona'da 90+2. dakikada Lamine Yamal'ın sert şutunda top direkten dönerken, Inter 90+3. dakikada Francesco Acerbi'nin golüyle beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Denzel Dumfries'in ortasında ön direğe hareketlenen Francesco Acerbi, yaptığı tek vuruşla maçı 3-3'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadelede uzatmalara gidildi.

Uzatmalarda Davide Frattesi'nin 99. dakikada ağlara gönderdiği topla Inter bir kez daha öne geçti.