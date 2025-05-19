Türk vatandaşlarının küresel ekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen yurt dışı yatırımları artarak devam ediyor.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, yaptığı paylaşımda Türkiye’den yurt dışına net doğrudan yatırımların tarihi zirvesine ulaştığını aktardı.

Kara’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, grafikle gösterdiği yatırımların zirvesini şu şekilde anlattı:

"Yurt içi yerleşiklerin yurt dışında yaptığı net doğrudan yatırımlar, 2025 Mart’ta yıllık 7,56 milyar dolar ile tarihi zirveye ulaştı."

EN ÇOK KONUT YUNANİSTAN VE DUBAİ'DEN

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'deki yerleşiklerin yurt dışından yaptığı gayrimenkul alımı için ödediği tutar 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 20,5 artarak 2 milyar 513 milyon dolara ulaştı. Bu rakam yeni yılın ilk ayında ise 144 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yıl yurt dışı gayrimenkul alımı için 2 milyar 513 milyon dolar ödeyen Türkler, en çok konutu Yunanistan ve Dubai'den aldı.