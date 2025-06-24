Son dönemde 'Mezarlık', 'Kuş Uçuşu', 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' gibi yapımlarda boy gösteren oyuncu Birce Akalay 41. yaş gününü önceki akşam sevgilisi Hakan Kurtaş'ın organize ettiği bir parti ile kutladı.

Doğum günü pastasını üfleyip dilek tutan Akalay "Bu haziran, diğer haziranlar gibi değil. Bu harika gece için teşekkür ederim" dedi.

Hakan Kurtaş sevgilisini öperek yeni yaşını kutladı.

Hakan Kurtaş geçen günlerde Birce Akalay ile çıktığı tatilden birçok kare paylaşmıştı.

Kurtaş'ın "Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin" notuyla yaptığı paylaşıma, Akalay "Seni çok seviyorum canım sevgilim... Dünyayı gezelim..." yorumunda bulunmuştu.

Öte yandan Hakan Kurtaş, geçen günlerde evlenecekleri yönündeki iddialara yanıt vermiş ve "Birbirini sevmek çok güzel, çok eşsiz bir şey. Evlilik gibi kıymetli konular, yani ağza sakız edilmeyecek kadar önemli konular. O yüzden onlar olduğu zaman haberiniz olur. Ama öyle bir şey yok şu an. Teklif de olmadı. Şu an birbirimizi sevmenin keyfini çıkarıyoruz" demişti.

Doğum günü partisinde çekilen diğer kareler...