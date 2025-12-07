Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında İmaj Altyapı Vanspor'u 2-1 yenen Manisa FK'de teknik direktör Mustafa Dalcı, ikinci yarı ortaya koydukları etkili oyunla geriden gelip maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında uzun süredir kazanamadıklarını hatırlatarak "Adana Demir maçını bir tarafa koyarsak uzun süredir maç atmosferi ya da kazanılması gereken maçı kazanamayan bir takım vardı. Dolayısıyla geriden gelip özellikle ikinci yarı çok ciddi bir oyun, çok ciddi bir oyun gücüyle maçı farka da götürebilirdik. Bu şekilde kazandığımız için gerçekten çok mutluyuz." dedi.

Alt sıralardan kurtulmak için daha fazla puana ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Dalcı, "Umarım bundan sonra her hafta üstüne koyarak gideceğiz." diye konuştu.

İmaj Altyapı Vanspor cephesi

İmaj Altyapı Vanspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 60 dakika boyunca istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını ancak beraberlik golünden sonra aynı oyunu sergileyemediklerini ifade etti.

Oyuncularının telaşlandığını ve sakin kalamadığını aktaran Kutlu, hakemin de kötü yönetim göstererek sonuçta etkili olduğunu öne sürdü.

Kutlu, şunları kaydetti:

"Son 3 haftadır gerçekten çok kötü hakem hatalarına, hakem yönetimlerine maruz kalıyoruz. Anlam veremiyorum niye bu kadar kötü yönettiklerine. Bugünkü hakem de bizi sahada ezdi diyebilirim. 1-1'den sonra biraz daha sakin kalabilirdik ama hakem gerçekten oyuncuların kontrol mekanizmasını da yıprattı."