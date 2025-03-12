Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, 2012 senesinde Melis Ülken ile nikâh masasına oturdu. İkilinin bu evlilikten üç evladı oldu. 13 yıllık evli olan Gökhan Özoğuz ile Melis Ülken, geçen ocak ayında sessiz sedasız boşandı.

Gökhan Özoğuz'un boşanma haberinin ardından ikiz kardeşi Hakan Özoğuz'un da boşanma sürecinde olduğu ortaya çıktı.

Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, AImanya'da yaşayan 10 yıllık eşi Selin Özoğuz'dan ayrılmak isteyen ünlü müzisyen Hakan Özoğuz'un, evliliğini sonlandırmak için iki senedir çaba gösterdiği öğrenildi.

2015 yılında Berlin'de evlenen çiftin bir oğlu bulunuyor. Selin Özoğuz ve oğlu, Almanya'da yaşamaya devam ediyor.

Hakan Özoğuz'un boşanma sürecinin neden uzadığına dair herhangi bir bilgi yok.