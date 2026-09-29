Ünlü iş insanı Hakan Sabancı, özel hayatıyla ilgili son günlerde gündeme gelen aşk iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Sabancı, geçtiğimiz günlerde sanat dünyasının önemli etkinliklerinden birinin açılışında İspanyol model Tatiana Panakal ile birlikte görüntülenmişti. İkilinin sergide birlikte eserleri incelemesi, kısa sürede yeni bir aşk iddiasının ortaya atılmasına neden olmuştu. Sabancı, seyahat dönüşü havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak iddialara açıklık getirdi. SERGİ AÇILIŞINDA BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ Hakan Sabancı, çağdaş sanat eserlerinin yer aldığı serginin açılışına İspanyol model Tatiana Panakal ile katılmıştı. Sabancı ve Panakal, etkinlik boyunca sergideki eserleri birlikte incelerken objektiflere de yansımıştı. Bu görüntülerin ardından ikilinin aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti. “HANGİ İLİŞKİ? İLİŞKİM YOK” Havalimanında görüntülenen Hakan Sabancı'ya, Tatiana Panakal ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar soruldu. Özel hayatıyla ilgili soruya kısa ve net yanıt veren Sabancı, “Hangi ilişki? İlişkim yok” ifadelerini kullandı. Sabancı böylece İspanyol modelle arasında ilişki olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

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