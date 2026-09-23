Hakan Sabancı, bir sanat fuarının açılışına İspanyol model Tatiana Panakal ile katıldı. İkilinin davete tekneyle birlikte gelmesi, aşk iddialarını da beraberinde getirdi.
İSPANYOL MODELLE YAN YANA
Sanat fuarının açılışında Hakan Sabancı'nın yanında İspanyol model Tatiana Panakal vardı. Panakal'ın güzelliği sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından öne çıktı.
AŞK İDDİASI GÜNDEME GELDİ
İkilinin birlikte görüntülenmesi, aralarında aşk yaşandığı yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Magazin sayfalarında yer alan iddialara göre Sabancı ve Panakal'ın daha önce de bir gece kulübüne birlikte gittikleri öne sürüldü.
DAVETE TEKNEYLE GELDİLER
Hakan Sabancı ve Tatiana Panakal'ın açılışa tekneyle birlikte gelmesi de aşk iddialarını güçlendiren detaylardan biri olarak yorumlandı. İkilinin gece boyunca birlikte olduğu görüldü.
Günün Trend Haberleri
Sergi alanına manken kız arkadaşı Tatiana Panakal ile giriş yapan ünlü iş insanı, meraklı bakışların odak noktası haline geldi. Sergiyi Panakal ile birlikte gezen Hakan Sabancı daha sonra kız arkadaşıyla birlikte alandan ayrıldı.
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