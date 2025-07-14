Son dönemde rol aldığı cesur sahnelerle dikkat çeken Hande Erçel, bu kez sevgilisi Hakan Sabancı'nın sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sabancı'nın Instagram'da paylaştığı karede, Erçel’in makyajsız hali sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU

Ünlü oyuncunun doğal hali, Sabancı'nın arkadaş grubuyla birlikte yer aldığı bir fotoğrafta ortaya çıktı. Erçel’in makyajsız görüntüsünü gören bazı sosyal medya kullanıcıları, oyuncuyu ilk bakışta tanımakta zorlandıklarını ifade etti. Paylaşım, kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

AİLE FARKLI MI DÜŞÜNÜYOR?

Söz konusu paylaşım, geçtiğimiz hafta magazin kulislerine yansıyan aile içi söylentilerin ardından geldi. İddialara göre, Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı, oğluna “Bu ilişkiyi bir kez daha gözden geçir” diyerek açık bir tavır sergiledi. Aynı akşam gerçekleşen aile yemeğinde ise baba Ömer Sabancı’nın daha temkinli davrandığı ve oğlunu özellikle medyadaki algı yönetimi konusunda uyardığı öne sürüldü.

ÇOK MUTLU GÖRÜNÜYORLAR

Tüm bu söylentilere rağmen Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın birlikte vakit geçirmeye devam etmesi, çiftin ilişkisinde herhangi bir sorun olmadığını gösteriyor. Sosyal medyada sık sık birlikte görüntülenen ikilinin uyumu, takipçileri tarafından “ilişkileri güçlü ve istikrarlı” şeklinde yorumlanıyor.