Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Fener Kongre Üyeleri Platformu ile bir araya geldi.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantı, yoğun katılıma sahne oldu.

Burada açıklamada bulunan Hakan Safi, "Bugün yaptığımız 2 transfer görüşmesi sanki buraya yansımış. Bize 'yıldız oyuncu alamazsınız' diyorlar, emin olun alacağız. Kulübü finansal fair-play kıskacında bırakanların bugünkü hassasiyeti hepimizi duygulandırıyor. UEFA'nın koyduğu kurallar net ve açık. Bilgi sahibi olmak isteyenler buna ulaşabilirler. Seçim kaybederken 'Fenerbahçe'ye vereceğim bir şey kalmadı' diyen, sonrasında 'bu işi benden başkası yapamaz' diyerek Fenerbahçelilerin zihnini bulandırıyorlar. Şunu da garanti ediyorum. Bizim dönemimizde tribünler kapatılmayacak, kombineler iptal edilmeyecek. Fenerbahçe'nin gerçek sahibi sizlere haksızlık edilmeyecek. 'Şampiyon olmazsanız ne olur' dedikten sonra 'Fenerbahçeli çocuklar ağlıyor' diyenlerden olmayacağız." şeklinde konuştu.

Başarının parasız olamayacağını dile getiren Safi, şöyle devam etti:

"Yıllardır 'transferler kampa yetişecek' dedikten sonra Avrupa'dan elenmeyi bekleyenlerden olmayacağız. Parasız hiç olmaz o işler. O nedenle hodri meydan. El kaldırıyorum, hodri meydan. Seçim er meydanıdır. Kim neyi ne kadar yapacaksa çıksın açıkça söylesin. Böylelikle sandığa gelen Fenerbahçelinin kafasındaki soru işaretleri bitsin. Oy kullanmaya geldiğinizde kafanızda en ufak bir soru işareti bırakmamaya kararlıyız. Bizler sadece ortaya para koymaya değil, akıl koymaya da geliyoruz. Fenerbahçe'mize nasıl kaynak sağlayacağımızı da açık şekilde açıklayacağız. 350 milyon avro olan gelirleri önce 500 milyon, sonra da hep beraber 1 milyar avroya çıkaracağız. Fenerbahçe'mizi el birliğiyle 2050 senesine hep beraber hazırlamalıyız. Bu hedef bizim gelecek kuşaklarımıza da borcumuzdur. Kimse endişelenmesin, Fenerbahçe'mizin bir kaynak problemi yok, biz buradayız. Fenerbahçe'nin problemi kaynaklarını düzgün kullanamamak. Bunu da biz çözeceğiz."

'Biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız'

Hakan Safi, herhangi bir taleplerinin olmadığını vurgulayarak, şunları aktardı:

"Biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tarihin en iyi kadrolarından birini kurduktan sonra oyuncu grubunu saha dışında da tüm gücümüzle koruyacağız. Fenerbahçe'mizin futbolcusunu, teknik direktörünü kimseye yedirmeyeceğiz. Camia üzerinde kendilerine menfaat devşirenlere nefes aldırmayacağız. Benim olduğum yerde yapıyı ancak ben kurarım. Fenerbahçe'de rahatlık, umursamazlık dönemi 8 haziran sabahı itibarıyla sona erecek. Taraftarının uykusuz kaldığı yerde kimse uyumayacak. Samandıra'ya tam anlamıyla hakim olacağız. Saha içinde ve dışında Fenerbahçe'ye zarar veren kim varsa hemen müdahale edeceğiz. Kararsızlık dönemi artık sona erecek."

Hakan Safi, sözlerini Basketbol Avrupa Ligi (Euroleague) yönetimine şu ifadeleri kullanarak tamamladı:

"Amatör şubelerle ilgili politikalarımız. Mevcut şubeleri korumak ve yeni branşlar açmak en önemli hedeflerimden biridir. Fenerbahçe yarıştığı her branşta zirvede olmalı. Bizlere de bu camiaya yakışan da budur. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Buradan Euroleague yönetimine seslenmek istiyorum. Fenerbahçe, Euroleague'nin ortağıdır. Onlar bize değil, biz onlara ortağız. Oraya değer katan bizleriz. Saha içindeki hakem faciasını gördükten sonra alternatifler oluşuyor. İkincilikler Fenerbahçe'nin kaderi değildir. Bunu hep birlikte yeniden hatırlayacağız."