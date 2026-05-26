Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, 6-7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesinde hedeflerini açıklamaya devam ediyor.

Seçime sayılı günler kala A Spor'a konuşan Safi "Ben dokunmayı seven bir kardeşiniz olarak herkesle kalp kalbe olmayı seviyorum. Mersin'e gittik, Adana'ya gittik, tüm gün Güneydoğu'daydık dün. Herkesle buluştuk. Yarın bayram, bayramımız mübarek olsun. 2. gün programımız devam edecek. Ayın 6'sına kadar son sürat Fenerbahçemiz için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

'EKSİKLERİMİZİ GÖRÜYORUZ'

Eksik bölgeleri belirlediklerini ifade eden Hakan Safi "Eksikleri herkes görüyor. Yıldızların alınması gerekiyor. İyi topçu iyi parayla alınıyor. Atan tutan iyi olacak, basit şekilde. 2018'de değerli rakibimiz ne diyordu, futbolcu olarak şunu alın bunu alın diyordu, şimdi FFP anlayışında nasıl olacak diyor. Ben de alacağız diyorum, görüşüyoruz, dün de bugün de görüştük diyorum. Bu oyuncuları Fenerbahçemize kazandıracağız. Forvete kazandıracağız. En basit 10 yaşındaki çocuk da herkes de görüyor eksiklerimizi. Rakiplerimizin forvet ve yedeğine baktığınızda, bizim de o kalitede topçu getirmemiz gerekiyor. O çalışmaları yapıyoruz. 7 Haziran'daki seçimden önce çözeceğiz. Sevgili üyelerimiz sandığa, sorunlar çözülmüş şekilde sandığa gelecek. Top başı 20-21 Haziran'da olacak, 22-23 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi elemesi de var. Tüm planlama buna göre. Bayramdan sonra ufak ufak açıklayacağız." dedi.

'BÜYÜKLÜĞÜNÜ UNUTTUK'

Fenerbahçe'nin son yıllarda içinde bulunduğu durumu da değerlendiren Hakan Safi "Fenerbahçe'ye hizmet etmeye çok istekliyim. Enerji doluyum. 7 Haziran'da camiamız fırsat verirse hayatımın en güzel yıllarını Fenerbahçe'ye vermek istiyorum. Fenerbahçemizin büyüklüğünü ne yazık ki unutturulduk. İç hesaplaşmalardan, birbirimizle kavga etmekten bıktı insanlar. Ben bunlara girmek istemiyorum. 40 yıllık ticari hayatımda ben de çok eleştirildim, dedikodu oldum. Ben Allah'a inandım, kulaklarımı kapattım, çalıştım, dua ettim, hayal kurdum. Allah'a şükürler olsun ki hayallerimiz gerçek oldu. Bir hayalim daha var, Fenerbahçe'ye hizmet etmek. Nasip olursa ve başkan olursam, hayal ettiğim ne varsa Fenerbahçe ile ilgili çalışmak istiyorum." diye konuştu.

AZİZ YILDIRIM'A YANIT

Hakan Safi, başkanlık yarışı vereceği Aziz Yıldırım'ın "Karşı adayı seçerseniz 4 ay sonra yine kongre olur, bu kez de ben olmam. Uyarayım." sözlerine de yanıt verdi.

Hakan Safi, tecrübe konusuna açıklık getirerek "Katılmıyorum değerli başkanımıza, başkan adayımıza. Benim yaşım 53. 99'da kongre üyesi oldum. Tribünlerin her yerinde maç seyrettim, deplasmanlara gittim. 2 sefer biber gazı yedim, feda olsun. 15 ay içeri girip çalıştım. 15 sene geçse Fenerbahçe'nin sorunları aynı olacaktı, 3 ay sonra anladım zaten sorunları. Cesaretli olup hızlı kararlar almak lazım. Rakamlara inanmak, arkadaşlara inanmak lazım. Tecrübe önemli ama ben 15 ay çalıştım, gördüm. Hesap kitap yapmadan tecrübemle aday oldum.

Yeteri kadar da sorunları gördüm. Takımı, TFF'yi, altyapıları, diğer bıranşları gördüm. Dokunmam gereken neyi varsa hala dokunmaya devam ediyorum. Yaş itibarıyla tecrübem var. O işleri de herkesten daha iyi yapacağız. Nasıl yapıldığını da herkese göstereceğiz. Bu işleri yapmak için gençlik, cesaret, iştah lazım. Kendisini güncellemeli. Konuşmalarını da dinlemek istemiyorum. Aynı şeyleri söylüyor. Yeni bir heyecan yok. Kendi işimize bakalım. Ben neler yapabileceğime bakıyorum. Fenerbahçe için güzel hayaller kuruyoruz. Hesabımız kitabımız Fenerbahçe ile ilgili." ifadelerini kullandı.

'CAMİA SANA BAY BAY DER'

Geçmişte yaşanan gerginliklerin kulübe zarar verdiğini belirten Safi "Camimız parmak sallama işlerinden sıkıldı artık. Biz de futbol siyaseti yapıyoruz. Bunun en büyük sermayesi insan. Kibir olacaksa buralarda olmayacaksınız. Şahsi emelleriniz, egonuz için burada hizmet etmek istiyorsanız camia size bay bay der. Kibir olmaz bu işlerde. Biz kibirli insan değiliz, biz Anadolu insanıyız. Dedem 'Tosunum büyüdükçe küçüleceksin' derdi. Kulağıma küpe oldu bu söz. Hayatım boyunca bu davranışı örnek aldım. Bizim kibrimiz olmaz. İnsanlara sıkıca sarılmayı seviyorum. Başarı modellerimden biri bu. Güvendir, sadakattir, insanın gözünün içine bakmak, ismiyle hitap etmektir. Fenerbahçe'de bunlar eksik. Ben kendi aileme nasılsam Fenerbahçe'de de bunu yapmak istiyorum. İnsanlar birbirine uzak, kutuplaşmalar var. Bizim rakibimiz dışarıda, içeride rakip olmamamız gerekiyor. Fenerbahçe'yi 4'e 5'e bölmüşler. Bu tekrar başarıyla toparlanacak. Bu bölünmeyi yukarı çıkarmayalım, azaltalım." değerlendirmesinde bulundu.

'2018'DEN BERİ GÜZEL BİR ŞEY SÖYLEMİŞ Mİ?'

Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın birlik çağrısına rağmen söylediği ifadelere dikkat çeken Safi "Önce insan olalım. Fenerbahçe size de bize de kimlik katıyor. Bir tane başkan seçilecek. Seçimden sonra başkanın etrafında, bir sonraki seçime kadar toplanmalıyız. Bakın diğer başkan adayımıza, 2018'den beri Fenerbahçe için güzel bir şey söylemiş mi? Fenerbahçe lehine bir şey söylemiş mi? Arşivler duruyor, gidelim bakalım. Bunlar Fenerbahçe'yi böle böle geride bıraktı şampiyonluk adedinde.

Fenerbahçe'nin değeri 5 milyar dolar. Yüzde 10'unu kullanabiliyoruz şu an. 350 milyon Euro gelir diyoruz ama rakipten geri kaldık. Kavgaları seviyoruz ama vallahi yeter artık, yeter. Onu nasıl bunu nasıl getireceksin diyorlar, geçmişte nasıl getirdiysem yine getireceğim. Kim akıl veriyor sana! Ben rakamları severim, rakamlar yalan söylemez. Ben matematiğe, bilime inanırım. Ben futbol oynamadım ama iyi gözlem yaparım. Bana topçu getirirler, rakamlarına bakarım. 1 yıllık, 3 yıllık ortalamaları ne, kaç saat uyur ona bile bakarım. Ben de sporcuyum, uykusuna bile bakarım. 1 saat fazla uyuyan topçu, rakibine göre daha iyi oynuyor, istatistik bu." ifadelerini kullandı.