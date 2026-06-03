Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü genel kurul öncesinde seçim ateşi harlanıyor.

Sarı lacivertli ekipte, Aziz Yıldırım ile Hakan Safi, başkanlık yarışı verecek. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, 'Büyük Trakya Buluşması' kapsamında Tekirdağ'da kulübün Trakya'daki kongre üyeleriyle bir araya geldi. Safi, burada yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

LİMİT GÖNDERMESİ

Fenerbahçe'yi ilk sezonda şampiyon yapacaklarını söyleyen Hakan Safi, limit hatırlatmalarına ise sert çıktı. Tarihin en iyi takımını kuracaklarını iddia eden Safi "Bizlere ne diyorlar? Limit yok diyorlar. Geçen sene de limit yoktu, biz yöneticiyken. Öyle mi? Çözüm bulduk mu? Bulduk. Getirdik imaj hakları kontratı yaptık, Türkiye'de olmayan bir şeyi bu kardeşiniz başardı, Türk hukuk sistemine, UEFA'nın sistemine uygun şekilde topçumuzu transfer ettik ve sizlerin emrine sunduk. Limit yok diyorlar içlerinde 5 tane babayiğit varmış benim gibi 1 tane herhalde babayiğit vardır. Hakan Safi'ye benzeyen çıksınlar kendileri bir tane benim gibi topçu hediye etsinler Fenerbahçe'ye. Onlar bir tane yapsınlar ben iki tane yapacağım. Söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

'BAY BAY DİYECEĞİZ'

Aziz Yıldırım'a ve ekibini kızdıracak sözler söyleyen Hakan Safi, pazar günü rakiplerine ''Bay bay'' diyeceklerini ifade ederek ''İnşallah Pazar günü sandıkları patlatıp bu eski zihniyete bay bay diyeceğiz! Bay bay, bay bay! Bir daha gelmeyin buralara...'' şeklinde konuştu.