Fenerbahçe 7 Haziran'da yeni başkanını seçecek. Sarı-lacivertlilerde seçim ateşi yanarken, adaylarda çalışmalarına başladı. Başkanlığa adaylığını açıklayan Hakan Safi bugün sürpriz bir ziyarete imza attı.

Safi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ı ziyaret etti. Ziyaretle ilgili sosyal medyadan bir açıklama yapan Safi, ''Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sn. Sadettin Saran’ı ziyaret ederek kongre süreci ve kulübümüzün yarınlarına dair kapsamlı bir istişare gerçekleştirdik. Nazik ev sahipliği ve samimi sohbeti için kendisine teşekkür ederim.'' ifadelerini kullandı.