Fenerbahçe'de 21 Eylül 2025'te Ali Koç'u nefes kesen bir yarışta 257 oy farkla geçerek başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran, 2 yıllık görev süresini tamamlamadan "olağanüstü seçim" kararı almıştı.

Bu kritik hamle nedeniyle, yarın sandıktan zaferle çıkacak olan yeni başkan sadece 1 yıl süreyle görev yapacak. Sarı-lacivertli camia, normal takvim gereği Haziran 2027'de yeniden olağan genel kurula gidecek.

İLK GÜNÜN GÜNDEMİ İBRA

Chobani Stadı'nda gerçekleştirilecek kongrenin ilk gününde tam anlamıyla bir "hesaplaşma ve ibra" trafiği yaşanacak. Kongre üyeleri, çok kısa sürede peş peşe yaşanan iki farklı başkanlık döneminin mali ve idari faaliyetlerini oylayacak:

1 Haziran 2025 - 21 Eylül 2025: Ali Koç ve yönetiminin son dönemi.

22 Eylül 2025 - 28 Şubat 2026: Sadettin Saran ve yönetiminin faaliyet dönemi.

Her iki dönemin de ibra oylamasının ardından, kongre üyeleri kürsüye çıkarak görüşlerini belirtecek. Günün finalinde ise başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi camiaya son mesajlarını verecek.

ANBEAN YAŞANANLAR

17.13 HAKAN SAFİ KÜRSÜYE GELDİ

Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi, konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi. Safi'nin konuşması başladı.

Safi'nin açıklamaları şöyle:

YAPIYSA YAPIYI BOZARIM

''Seçildiğimde ne yapı ne kirli lobi ne de kollanan rakipler olacak. Hiçbirine izin vermeyeceğim. Bizler eşit şartlarda mücadele istiyoruz. Buna da kimse engel olamayacak. Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım.''

GERÇEK RAKİBİMİZİ UNUTMAYALIM

"Bugün efsane başkanımızla rakibiz ancak gerçek rakibimizi unutmayalım. Ben unutmam. Hakem seminerlerine rakip takım adıyla katılan hakemleri, fikstüre ayar çekenleri, kutlamalarda bize küfreden teknik direktörleri, Fenerbahçe'ye sallayarak reyting alanları, ilmek ilmek işleyerek yolumuza türlü türlü engel çıkaranları bu kardeşiniz unutmaz."

TARİHİN EN İYİ KADROSUNU KURACAĞIM

"Sen ne yapacaksın Hakan Safi diyorlar? Önce gelmiş geçmiş tarihin en iyi kadrosunu kuracağım. Hiçbir bahaneye izin vermeyeceğim. Saha dışındaki engelleri de teker teker kaldıracağız. Kurtlar Vadisi dönemleri geride kaldı. Devir değişti. Devir iletişim, doğru bağlantı ve lobi dönemi. Yönetimde olduğum dönemde Türk futbol tarihinde ilk kez yabancı VAR gelmesine vesile oldum. Tarihte ilk kez yabancı hakem ataması gerçekleştirildi. Mütevazı olmayacağım, ben olmasam bunlar olmayacaktı. Söz veriyorum, benim olduğum yerde Fenerbahçe'nin bir puanını değil çeyrek puanını almaya kimse cesaret edemeyecek."

ARTIK SABRIMIZ KALMADI

"Çok yorulduk, çok yıprandık, çok da bölündük farkındayım. Günlerdir binlerce Fenerbahçeliyle bir araya geldik, herkesle dertleştik, hepsinin beklentilerini dinledik. 12 yıldır şampiyon olamıyoruz. Artık sabrınız kalmadı, biliyorum. Biz seçildiğimiz takdirde bu hasretin 13 yıla çıkmayacağının sözünü veriyorum. Biz Fenerbahçemizi şampiyon yapacağız. Bu hedefimize kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz."

ISLAK İMZA OLMADAN KONUŞMAM

"Bitmedi. İnanın. Dahası da geliyor. Ben ıslak imza olmadan konuşmam değerli Fenerbahçeliler. Bu anlaşmaları yaparken çok çok ince düşündük. Fenerbahçelilerin beklentilerini karşılayacak isimleri özenle seçtik. Ben verdiğim hiçbir sözden dönmem. Benim için söz ağızdan bir kere çıkar. Öyle olduğunu da kampanya boyunca sizlere gösterdik."

MALDİNİ İLE HEDEFLERİ BELİRLEDİK

"Milan'ın şampiyonluk hasretini bitiren sevgili Paolo Maldini ile Fenerbahçemizin durumunu ve hedeflerini belirledik. Fenerbahçemizin istediği coşkulu futbolu sahaya nasıl yansıtacağımızı kararlaştırdık. Haftalar önce transfer temaslarımız başladı. Şu ana kadar 3 oyuncuyla anlaşma sağladık. Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood..."

KAYBEDECEK 1 DAKİKA BİLE YOK

"Kulübüme hizmet etmek için kollarımı sıvadım, sıvıyorum. Bizlere göre Fenerbahçemizin kaybedecek artık 1 dakikası bile yok. Aylarca çalıştık. Avrupa'nın farklı kulüplerini, farklı futbol modellerini ve kültürlerini inceledik. Çok önemli futbol adamlarıyla bir araya geldik."

"Geçtiğimiz eylül ayında adaylık kararını verdikten sonra çok sevdiğim Fenerbahçem için kendime hiçbir limit koymadım. Adaylık konusunda da bir dakika bile tereddüt etmedim."

16:00 MALDİNİ DE KONGREDE

İtalyan futbol efsanesi Paolo Maldini, Hakan Safi'yi desteklemek için kongreye geldi.

14:00 "LÜTFEN KİMSE KENDİSİ HAK ARAMASIN"

Şekip Mosturoğlu: "Taraftarlar ile konuştum. Herkes birlik beraberlik içinde genel kurulun devam etmesini istiyor. Demokratik olgunluk içinde konuşmacıları dinleyelim. Her iki başkanın da söylediği, buradaki konuşmaların uzaması halinde bu atmosferin artarak devam edeceğini, bu konuşmaların sizin de uygun gördüğünüz bir yerde kesilmesini talep edeceğim. Devam derseniz sonuna kadar varım. Ben tüm tribünlerde, tüm localarda birbirini seven arkadaşlar görüyorum. Hiç kimse kimsenin yabancısı değil. Aramızda 3-5 yabancı var, polis de çıkarıyor onları emin olun. Emniyet'in de stadyum kameralarında tespiti var. Lütfen hiç kimse kendisi hak aramasın. Emin olun 6222, 7405 uygulanıyor. Bize yakışan şekilde bu genel kurulu neticelendirelim. Seçim bitince herkes Fenerbahçe için daha çok sevinecek. Rica ediyorum."

13:37 ORTAM YİNE GERİLDİ

Genel kurulda atmosfer yaklaşık 3 saat önceki kavganın ardından yeniden gerildi. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'yi destekleyen kongre üyeleri arasında tekrar yakın temas yaşandı. Ahmet Bulut'un konuşması sırasında ve devamında bir grup üye arasında tartışmalar yeniden artmaya başladı. Şekip Mosturoğlu, kongreye 15 dakika ara verdi.

13:05 SARAN: "BAŞIM DİK ŞEKİLDE GİDİYORUM"

Sadettin Saran: "Bir dönemin son konuşmasını yapmak için geldim. Biz bu göreve şartlar uygun olduğu için Fenerbahçe'nin bize ihtiyaç duyduğuna inandığımız için geldik. Seçimin zamanı için düşüncelerimizi ifade ettik. Sorumluluktan kaçmayı değil elimizi taşın altına koymayı tercih ettik.

Süreç boyunca hiçbir zaman şartlardan şikayet etmedik. Göreve geldiğimizde neyle karşılaştıysak kabul ettik, bahane üretmek yerine çözüm ürettik. Belki bu yüzden normalden daha çok eleştirildik. Kabahatimiz olmayan konularda da eleştirildik. Dönüp baktığımda bundan dolayı pişmanlık duymuyorum. Aynı şeyleri tekrar etmek için bu göreve gelmedik. Zaten değişim beklediğiniz için bu sorumluluğu verdiniz. 8 ay önce görevi devralırken ne kadar sorumluluk hissediyorsak bugün ayrılırken de aynı sorumluluğu hissediyoruz.

Sürem bu kadarmış. Buradan alnım ak, başım dik şekilde gidiyorum. Fenerbahçe'de bu görevlere talip olmanın da gerektiğinde görevi devretmenin de mümkün olduğunu yeniden hatırlattığımızı düşünüyorum."

13:00 İKİ BAŞKAN DA İBRA EDİLDİ

Ali Koç ve Sadettin Saran dönemleri, idari ve mali açıdan ibra edildi.

12:40 İŞTE FENERBAHÇE'NİN BORCU

Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda, sarı-lacivertlilerin borcunun 28 Şubat 2026 itibarıyla 26 milyar 202 milyon TL olduğu açıklandı.

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Hulusi Kesgin, kulübün borcuyla ilgili yaptığı açıklamada; Ali Koç başkanlığındaki 1 Haziran 2025 ile 21 Eylül 2025 döneminde borcun 18 milyar 939 milyon TL'si kısa vadeli, 9 milyar 771 milyon TL'si uzun vadeli olmak üzere 28 milyar 710 milyon TL olduğunu belirtti. Sadettin Saran dönemini içeren 22 Eylül 2025 ile 28 Şubat 2026 döneminde ise kısa vadeli borcun 17 milyar 205 milyon TL, uzun vadeli borcun ise 8 milyar 997 milyon TL olduğu açıklandı. Toplam borç ise 26 milyar 202 milyon TL olarak duyuruldu.

12:18 DEVAM EDİYOR

Genel kurul, tezahüratlar ve izinsiz girişler nedeniyle verilen yaklaşık 15 dakikalık aranın ardından denetim kurulu raporlarının okunmasıyla yeniden başladı.

12:10 "EMNİYET RİSKLERİ OLUŞTU"

Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Stadyumumuza izinsiz, yetkisiz giriş yapanlar var. Onlar terk etmediği müddetçe genel kurulu başlatmayacağım. Burada emniyet riskleri oluştu. Bu yetkisiz arkadaşlar ya kendileri çıkacak ya polis zoruyla çıkarılacaklar. Beş dakika süremiz var yoksa genel kurul gerçekten sıkıntıya girecek."

12:05 ZORUNLU ARA VERİLDİ

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi destekçilerinin sürekli tezahüratları nedeniyle Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Divan Kurulu'na ara verdiğini duyurdu.

11:08 KAVGAYLA BAŞLADI

Fenerbahçe'de genel kurulun ilk dakikalarında Chobani Stadı karıştı. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi destekçilerinin aynı blokta denk gelmesi üzerine çıkan kavga büyüdü. Sözlü tartışmayla başlayan gerginlikte taraflar arasında fiziksel münakaşa yaşanırken, su şişeleri havada uçuştu.

OYLAR İKİ ADAYA GİDECEK

Aziz Yıldırım: 1998-2018 yılları arasında tam 20 yıl boyunca kesintisiz başkanlık yapan tecrübeli isim, 2018 ve 2024 seçimlerinde Ali Koç'a kaybetmişti. Yıldırım, bu kez yarım kalan hikayesini tamamlamak için sahada.

Hakan Safi: Sarı-lacivertli camianın yakından tanıdığı isim, kariyerinde ilk kez başkanlık vizyonuyla üyelerin karşısına çıkıyor ve değişim vadediyor.

İŞTE İKİ GÜNLÜK KONGRE PROGRAMI

Fenerbahçe'nin geleceğinin şekilleneceği kongre programı şu şekilde işleyecek:

Bugün (İlk Gün):

- Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi.

- Ali Koç ve Sadettin Saran dönemlerine ait Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunması.

- Faaliyetler üzerine görüşmelerin yapılması ve ibra oylamaları.

- Üyelerin temenni konuşmaları.

- Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin konuşmaları.

- Yarın kurulacak sandık kurullarının belirlenmesi.

Yarın (Seçim Günü):

00:00 - 17:00: Chobani Stadı'nın hemen yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasına kurulacak sandıklarda oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

17:00'den Sonra: Sandıkların açılması, oy sayımı ve Fenerbahçe'nin yeni başkanının resmen açıklanması.