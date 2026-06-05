Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adayları vaatlerini bir bir açıklıyor.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Büyük İstanbul Buluşması'nda kongre üyelerine seslendi. Sarı lacivertli ekipte başkan adaylarından Hakan Safi, anlaştığı dünya yıldızlarına bir yenisini ekledi. Daha önce Luis Suarez ve Merih Demiral ile anlaştığını açılayan Hakan Safi, Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşma sağladıklarını açıkladı.

RESMEN AÇIKLADI

Greenwood ile anlaştıklarını duyuran Hakan Safi "Bu sene vura vura şampiyon olacağız. Greenwood ile 4 yıllık anlaştım. Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendisini kanıtladı. Kariyerinin en verimli yıllarında Fenerbahçe'mize gelmeyi kabul etmiştir. Avrupa futbolunda ses getirecek bir Fenerbahçe kadrosu oluşturacağız.

Yıldız oyuncu getireceğim dedim. Bugün burada sözümü tutmanın haklı gururunu yaşıyorum. Kıymetli dostum Maldini de burada. Biraz ayağında sorun var. Futbolculuktan kalma sorun da olabilir. Geleceğin Fenerbahçe'sini şekillendiriyoruz." diye konuştu.